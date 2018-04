Aufregung um rassistische Facebook-Postings in FPÖ-Kreisen

Der Facebook-Beitrag ist mittlerweile nicht mehr abrufbar. Robert Lizar war auf KURIER-Anfrage nicht für eine Stellungnahme erreichbar, der FPÖ-Parlamentsklub wollte das Posting nicht kommentieren.

Auch in FPÖ-affinen Facebook-Gruppen wurde die Politikerin mit rassistischem Spott und Hohn überhäuft. User posteten Affenfotos und Kommentare wie "Ab in den Dschungel!".

Auf dem Facebook-Profil des FPÖ-Klubobmanns im 12. Bezirk, Wolfgang Reinold, der einen Bericht über Ngosso geteilt hat, häufen sich rassistische Verunglimpfungen und Beschimpfungen. Ein User fragt sich, wer heute in Wien noch SPÖ wähle außer "

Die Tiroler FPÖ-Landtagsabgeordnete und Frauenbeauftragte Evelyn Achhorner ließ sich laut zu dem Kommentar "Frau oder Mann?" in Bezug auf ein Foto Ngossos hinreißen, zeigen Screenshots des Blogs. "Das Posting ob Frau oder Mann war nicht rassistisch gemeint", schreibt Achhorner auf KURIER-Anfrage per Mail. "Als FP-Funktionärin (die in einem Männerberuf tätig ist) bekomme ich auch öfters diese Frage, ob ich Frau oder Mann sei. Darum habe ich an dieser Frage im Posting nichts Verwerfliches gefunden. Ich möchte deutlich betonen, dass mir jeglicher Rassismus fern liegt."