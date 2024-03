Debatte über öffentliche Ramadan-Deko jetzt auch in Österreich

Der Fastenmonat Ramadan ist für weltweit 1,9 Milliarden Muslime besonders heilig und mit einem 30 Tage währenden Fasten und der besonderen Hingabe an Allah verbunden. Heuer beginnt der Ramadan (Ramezan) am Abend des 10. März (Sonntag). Er endet am Abend des 8. April (Montag), das Fest des Fastenbrechens folgt dann am Dienstag (9. April).

Neben dem täglichen Fasten wird diese Zeit durch zwei besondere religiöse Feste geprägt: In der Nacht der Bestimmung (Lailat al-Qadr) wird an die Offenbarung der ersten Sure des Koran erinnert und das Fest des Fastenbrechens (Id al-Fitr/Eide Fetr), auch Zuckerfest genannt, beendet die Fastenzeit.