Quereinsteiger: Das schwierige Leben der politischen Leiharbeiter

Wobei es vor allem ÖVP-Chef Sebastian Kurz war, der diese Erwartungen geschürt hat: Im Nationalratswahlkampf 2017 präsentierte er regelmäßig neue Promis für seine Bundesliste – einer qualifizierter und motivierter als der andere: Rudolf Taschner, Mathematiker (Bildungssprecher). Kira Grünberg, Ex-Sportlerin (Behindertensprecherin). Maria Großbauer, Opernball-Organisatorin (Kultur). Karl Mahrer, Wiener Vize-Polizeipräsident ( Polizei).

Das Konzept Quereinsteiger klingt an sich ja ganz attraktiv: Man holt sich einen Experten – außerhalb jeder parteipolitischen Struktur – und damit frischen Wind in die Politik. Man zeigt den Wählern: „Schaut her, der kennt sich aus, der tut was.“ Man zeigt ihnen auch: „Wir, die Parteien, öffnen uns.“ Moderne Politik nennt sich das.

„Der Effekt bei Wahlen ist aber überschaubar“, sagt Politologe und Meinungsforscher Peter Hajek. „Zwar ziehen sie Aufmerksamkeit auf sich, letztlich wählt aber kaum jemand eine Partei, weil da Promis dabei sind.“ So schnell, wie die Experten aus anderen Branchen ausgeliehen sind, so schnell sind viele wieder weg bzw. kaum noch präsent. Nach dem Wahltag, den 15. Oktober, wurde es still um die türkisen Promis. Wie ist es ihnen ergangen in diesen 20 Monaten? Taschner sagt selbst, man dürfe seine Rolle nicht überbewerten: Es sei klar, dass man unter 183 Abgeordneten „nur ein Rädchen“ sei.

Voll aufgegangen in seinem Abgeordneten-Job ist Ex-Polizist Mahrer. „Ich habe meine Erfüllung gefunden“, sagt er zum KURIER. Als Polizeisprecher im ÖVP-Klub sieht er sich als Ansprechpartner für alle Polizisten in Österreich. Das wäre er gern weiterhin. „Aber das wird Bundesparteiobmann Sebastian Kurz entscheiden“, sagt Mahrer zu einer möglichen Kandidatur im September. Ebenso Taschner: „Ich stehe zur Verfügung.“

Kurz hatte im KURIER-Interview erklärt, er wolle mit demselben Team weiterarbeiten, „um den Weg fortzusetzen“. Die ÖVP möchte zwar mit weitgehend unveränderten Kandidatenlisten in die Neuwahl gehen, aber fixiert wird die Bundesliste erst Ende Juli.