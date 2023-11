Quereinsteiger für den Kindergarten: Polaschek weitet Job-Initiative aus

➤ Mehr lesen: Kindergarten-Streik in Wien: Rund 10.000 Teilnehmer

Rund 14.000 Fachkräfte werden fehlen

Bis 2030 werden an den Kindergärten 13.700 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Die angekündigten Ausbaupläne der Regierung für die Kinderbetreuungseinrichtungen sind hier noch nicht eingerechnet, in der Praxis gibt es schon jetzt zu wenig Personal.

Neben der regulären Ausbildung für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) - in den fünfjährigen Langformen mit Maturaabschluss oder den Kollegs für Erwachsene - gibt es bereits einige Schienen für Quereinsteiger. Seit 2021 können sich Personen mit facheinschlägiger Vorbildung an den Pädagogischen Hochschulen (PH) weiterbilden, seit kurzem sogar auch Bachelor-Absolventen aller Fachrichtungen. Seit Herbst gibt es außerdem ein spezielles Angebot für Absolventen von Bildungsanstalten für Sozialpädagogik - mit einem zweisemestrigen Lehrgang an Bafeps können sie ihre Qualifikation um das "elementarpädagogische Bildungsgut" erweitern und dann in Kindergärten arbeiten.