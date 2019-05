Psychologie des Blackouts: Stell dir vor, es geht das Licht aus

Montag Vormittag. Plötzlich wird der Computerbildschirm schwarz, das Licht fällt aus. Die Sicherungen zeigen keinen Schaden, die Zuleitung muss betroffen sein. Beim Blick auf das Mobiltelefon fällt auf: kein Netzempfang.

Die Ampelanlagen sind ausgefallen, auch in den Straßen ringsum scheint kein Strom zu sein. Immer mehr Menschen kommen aus den Gebäuden, schauen hilflos umher und auf ihre Handy-Displays, die auch keine Erklärung für das Geschehen bieten.

Erst über das batteriebetriebene Radio wird klar: Nicht nur das eigene Grätzel, nicht nur die Stadt, sondern ganz Österreich ist ohne Strom. Die Behörden bestätigen einen Stromausfall in weiten Teilen Europas, sie rufen zu Ruhe auf, versprechen, fieberhaft an Lösungen zu arbeiten und sofort zu informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Nach Stunden geht der Weg nach Hause nur zu Fuß, denn U-Bahn, Straßenbahn und Züge stehen still, die Straßen sind mit Autos verstopft.

Auch daheim ist es dunkel. Der Kühlschrank taut ab. Niemand weiß, wie lange das Blackout dauert, wie es Familie, Freunden, Verwandten geht. Die Nacht bricht ein. Ohne warmes Essen oder frisches Wasser. Licht scheint nur von den Krankenhäusern der Stadt, die alle mit Notstromaggregaten betrieben werden – jedenfalls solange Treibstoff in den Tanks ist.

Bei Morgengrauen wird klar: Es gibt nach wie vor keinen Strom. Im Mehrparteienhaus hat sich ein unangenehmer Geruch breit gemacht. "Ein Stromausfall ist eine heikle Angelegenheit für moderne Gesellschaften, aber dennoch nicht mit der akuten Gefahr eines riesigen Erdbebens oder einer gigantischen Überschwemmung gleichzusetzen. Allerdings ist die Dauer des Blackouts der entscheidende Punkt für die Folgen und damit auch für die psychische Verarbeitung", sagt Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien.

Auf KURIER-Nachfrage kommt er wie Thomas Niederkrotenthaler von der Med-Uni Wien und Johannes Wancata, Präsident der Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, zu dem Schluss, dass für die Mehrheit der Bevölkerung ein Blackout "zunächst zwar als unangenehm erlebt wird, aber relativ gut kompensiert werden kann". Selbiges gelte auch für den sozialen Zusammenhalt.