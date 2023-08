Protest: Matejka legt Vorsitz bei der Richtervereinigung zurück

„Unklare Situation“

„Ich habe zu Beginn dieses Jahres noch mit einer baldigen Entscheidung der Bundesregierung im Besetzungsverfahren gerechnet“, so Matejka in einer Aussendung. „Es ist jedoch mittlerweile zu einer mehrmonatigen Verzögerung gekommen und ist auch nicht absehbar, wann eine Entscheidung getroffen wird. Diese unklare Situation stellt auch eine Belastung für die Richtervereinigung dar, weshalb wir intern einvernehmlich beschlossen haben, unabhängig vom Ausgang des Besetzungsverfahrens eine personelle Änderung durchzuführen.“

Ursprünglich war ein Wechsel erst nach einer etwaigen Bestellung Matejkas geplant. In der internationalen Standesvertretung bleibt sie als Vizepräsidentin der Europäischen und der Internationalen Richtervereinigung aktiv.

Kanduth (52) ist seit 2014 Vizepräsident der Richtervereinigung. Der Kärntner ist nach Stationen am Bezirksgericht Klagenfurt und am Landesgericht Klagenfurt derzeit Richter an einem zivilen Rechtsmittelsenat am Oberlandesgericht Graz.

Auch er übte Kritik an der verschleppten Bestellung: „Die Vereinigung setzt sich seit mehr als 115 Jahren für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung und das Funktionieren des Rechtsstaates ein.“ Auf die nachhaltige Stärkung dieser „unverzichtbaren Grundprinzipien in einer liberalen Demokratie“ werde man in der Richtervereinigung auch weiter das Hauptaugenmerk legen. „Politische Machterhaltungsbestrebungen dürfen nicht zulasten rechtsstaatlicher Grundwerte gehen.“