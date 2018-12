Protest gegen Kassenreform: "Wuggi"-Wut am Wienerberg

Es gibt Tage mit gutem Demonstrationswetter und selche mit weniger gutem. Und dann gibt es noch die richtig miesen. An denen man froh sein muss, wenn der Schneeregen vorübergehend nachlässt, und es nur noch ein bisserl nass, kalt und scheußlich windig ist.

So einen Tag erlebt Wolfgang Katzian am Mittwoch. Der ÖGB-Chef steht auf einer Bühne vor der Zentrale der Wiener Gebietskrankenkasse und demonstriert. 52 Busse sind aus ganz Österreich in die Bundeshauptstadt gefahren, es galt 4000 Zuhörer in die Wienerbergstraße zu bringen. Die Ersten fuhren um zwei Uhr morgens los – Vorarlberg ist furchtbar weit weg.

Egal ob ÖGB, Arbeiterkammer oder Sozialversicherung: Sie alle, die mit Transparenten und Pfeifen am Wienerberg angetreten sind, eint, dass sie gegen die Pläne der Bundesregierung auftreten.

Schon morgen, Donnerstag, soll mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ im Parlament die Fusion der Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse beschlossen werden.

Und genau das lehnen Katzian und die Demonstranten aus vielerlei Gründen ab.

Die Argumente sind weidlich bekannt: Da ist zunächst die Angst um den eigenen Job bzw. die Jobs der Mitarbeiter der Sozialversicherungen. Immerhin hat die Regierung erklärt, „im System“ könne jede Menge gespart werden. Von bis zu dreißig Prozent war die Rede. „Aber was passiert, wenn man in der Sozialversicherung auf 30 Prozent der Mitarbeiter verzichtet?“, fragt Barbara Teiber, die Chefin der Angestelltengewerkschaft GPA-djp. „Dann werden Pensionen nicht rechtzeitig ausbezahlt und Patienten in Einrichtungen der Krankenkassen nicht behandelt. Den Versicherten werden also Leistungen gekürzt!“