Protest, Digitalisierung, viele Eugens: Vorarlbergs Medienbranche tickt anders

In dessen Amtszeit fiel die Fußach-Affäre: Die Bundesregierung wollte ein Bodensee-Schiff nach Karl Renner benennen, was die Vorarlberger dermaßen kränkte, dass es in der Fußacher Werft zu gewaltsamen Protesten kam. Die publizistische Begleitmusik für diese Aufwallung des westlichen Heimatstolzes kam von den VN. Toni Ruß verstarb fünf Jahre später, seine Frau Herta Russ und Schwager Richard Kempf übernahmen danach die Geschäfte.

1981 trat dann der damals blutjunge Eugen A. Russ (nun mit doppeltem „s“) mit Anfang 20 auf die Kommandobrücke. 1983 wurde er Geschäftsführer und VN-Chefredakteur. Er expandierte – sowohl in Print (Neue Vorarlberger Tageszeitung) als auch in Radio (Antenne Vorarlberg) und galt als Tempomacher und Innovator: Die VN etwa erschienen ab 1993 als nach eigenen Angaben erste Tageszeitung der Welt durchgehend vierfarbig.

Bereits 1995 startete der Verlag das regionale Internet-Portal VOL.at, über die Tochter Teleport (heute Russmedia IT) bot das Unternehmen auch Breitband-Internet im Ländle an. Seither wurde vor allem in digitale Dienste und Start-ups investiert. Verantwortlich dafür ist bereits Generation Nummer 4: Eugen B. Russ, heute Mitte 30, leitet die dafür zuständige Russmedia International AG.