Prost und Freundschaft am 1. Mai

"Wir marschieren nicht, wir arbeiten", ließ der Vizekanzler gleich zum Auftakt wissen: ÖVP-Chef Michael Spindelegger verbrachte den Tag der Arbeit nicht auf der Straße, sondern gemeinsam mit EU-Mandatar Othmar Karas am Frühstückstisch – dort widmeten sich die beiden gemeinsam mit Jugendlichen Europa­themen. Die Begründung für den "Politics Slam" genannten EU-Vormittag in der Politischen Akademie war schnell gefunden: "Die EU schafft auch Arbeit in Österreich, daher ist der Tag der Arbeit auch ein Europatag", so Karas. Spindel­egger setzte nach: "Seien wir froh, dass wir dort dabei sind." Denn viele Arbeitsplätze in Österreich würden von der Union abhängen; seit dem Beitritt seien 375.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden – und 70 Prozent der heimischen Exporte gingen in die EU. Die größte Wunde sei die Jugendarbeitslosigkeit – die wollen die VP-Politiker mit dem "österreichischen Erfolgsmodell" der dualen Berufsausbildung bekämpfen. Ob diese Kampagne aufgeht, wird sich weisen – dass Spindelegger auch bei einer Niederlage an der Spitze der Partei bleiben soll, wird hingegen nicht bezweifelt: "Ich habe kein Interesse, daran zu rütteln", stärkte Tirols ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter Spindelegger den Rücken. Den Anspruch, Erster zu werden, habe man aber natürlich dennoch.