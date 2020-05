Profis sind nicht käuflich

Der Unterschied zwischen der angeblichen „Profi-Miliz“ des Verteidigungsministers und Berufsarmeebefürworters Norbert Darabos und dem alten Milizsystem könnte augenscheinlicher nicht sein: Derzeit üben am Truppenübungsplatz Allentsteig beide Systeme gemeinsam. Während den „Darabos-Milizionären“ Kommandanten, Spezialisten und Gerät fehlen, glänzt das „alte“ Milizbataillon Niederösterreich mit Höchstleistungen.

Darabos will eine „Profi-Miliztruppe“, wo jeder für die Freiwilligenmeldung pro Jahr 5000 Euro Bereitstellungsprämie erhält. Dafür muss er nur drei Wochen lang üben und vielleicht auch in den Katastropheneinsatz gehen – was extra honoriert wird. Damit will der Minister auf Wehrpflichtige verzichten. Österreichweit wurde geworben. Es fanden sich nur 2400 Bewerber. Kinder, Jugendliche und Pensionisten mussten ebenso ausgeschieden werden wie Ausländer, die bei anderen Armeen gedient haben.

Was für Niederösterreich übrig blieb, sind 84 Mann – weit weg vom angestrebten Ziel von wenigstens 115. Sie haben keinen richtigen Kompaniekommandanten. Ein junger Oberleutnant versprach, die fehlenden Kurse nachzuholen. Der „Spieß“ – jener Unteroffizier, der den Haufen zusammenhält, ist für die Dauer der Übung eine Leihgabe vom Pionierbataillon in Melk. Es fehlen auch die Spezialisten fürs schwere Gerät. Die Bagger bleiben in der Kaserne. Auf die Frage nach dem Leistungsspektrum erhält man die Antwort: Einfache Dienstleistungen, wie Sandsäcke füllen und Holzarbeiten. Vor der Unterkunft liegen drei Birken, die probeweise umgesägt wurden.