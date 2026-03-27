Pröll zu Social-Media-Verbot: "Akuter Handlungsbedarf"

Die Regierung hat sich am Freitag auf ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige geeinigt. Bis zum Sommer will man einen Gesetzesvorwurf vorlegen, der dann allerdings in der EU erst noch geprüft werden muss. Bis dahin soll geklärt werden, wie das Verbot technisch umgesetzt werden soll, welche Plattformen betroffen sind, wie das kontrolliert und exekutiert werden soll.

Denn dass diese Fragen noch offen sind, das wurde auch am Freitagabend in der ZIB 2 klar, in der Alexander Pröll (ÖVP), der zuständige Staatssekretär für Digitalisierung, Rede und Antwort stand.

Pröll sprach am Abend dennoch von einem "historischen Tag für die Kinder und Jugendlichen in Österreich". Ein durchschnittlicher Jugendlicher verbringe "teilweise sechs, sieben, acht Stunden am Tag auf Social Media - hier besteht großes Suchtpotenzial". Und also "akuter Handlungsbedarf".

Besonders besorgniserregend ist laut Pröll der Einfluss auf das Selbstbild junger Menschen. "76 Prozent der Mädchen in Österreich sagen, dass Social Media beeinflusst, ob sie sich selbst hübsch finden", so Pröll.

"Vergleichbar mit Alkoholverbot"

Die Regierung zieht dabei einen Vergleich mit klassischen Jugendschutzmaßnahmen. "Man kann es vergleichen mit einem Alkoholverbot", sagte Pröll. Wie bei Alkohol oder Tabak gehe es um den Schutz vor schädlichen Einflüssen.

Deshalb, so viel ist bereits klar, soll die Nutzung sozialer Medien künftig nicht mehr von der Zustimmung der Eltern abhängen. Es solle keine guten und bösen Eltern geben, Eltern, die die Nutzung erlauben, und andere, die das verbieten. "Wir verankern jetzt hier das Verbot, damit Gleichheit besteht", argumentierte der Staatssekretär.

Kritik kommt unter anderem von Organisationen wie UNICEF oder Kinder- und Jugendanwaltschaften, die befürchten, dass Kinder durch ein Verbot von wichtigen Informations- und Kommunikationsräumen ausgeschlossen werden könnten. ZIB-Moderator Martin Thür brachte diese Einwände im Interview zur Sprache und verwies darauf, dass Plattformen wie Youtube auch Bildungsinhalte bieten. Pröll entgegnete darauf, dass sich das Vorhaben nicht gegen das Internet insgesamt richte: "Es geht nicht um das Internet per se." Vielmehr gehe es gezielt um Plattformen, die durch ihre Algorithmen besonders stark zur Nutzung animieren und damit Abhängigkeiten fördern.