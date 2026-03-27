Koalition will Social Media unter 14 verbieten

In der Nacht zum Freitag konnten sich ÖVP, SPÖ und Neos darauf einigen, dass Soziale Medien für Kinder bzw. Jugendliche unter 14 Jahren verboten werden sollen.

Kurz vor dem Start der Osterferien hat sich die Dreier-Koalition auf ein Schutzalter bei Social-Media-Plattformen geeinigt.

Dass man beim Zugriff auf Instagram, TikTok und andere Plattformen etwas tun muss, darüber waren sich die Regierungspartner weitgehend einig. Fraglich war bloß die exakte Altersgrenze und wie man das Verbot technisch umsetzt.

So bestand eine der politischen Herausforderungen darin, dass man online eine verlässliche Alterskontrolle durchführen muss, gleichzeitig aber verhindern möchte, dass sämtliche Passdaten von österreichischen Schülern und Jugendlichen auf Servern der Internet-Giganten landen.

Das Bildungsministerium hat sich mit den Schulpartnern darauf geeinigt, dass die Schulen autonom zwischen dem Unterricht von Medienkompetenz als eigener Gegenstand oder in Form eines Fächerbündels entscheiden können. Bei Latein werden dafür in der Oberstufe zwei der bisher zwölf Stunden gekürzt, ursprünglich sollten vier Stunden wegfallen.

Im neuen Pflichtfach "Medien und Demokratie" soll es um den Nutzen von klassischen wie Sozialen Medien gehen. Die Jugendlichen sollen außerdem lernen, wahr von falsch zu unterscheiden und demokratiefeindliche und radikalisierende Einflussversuche zu erkennen.

Klarnamenpflicht kommt nicht

Die von der ÖVP mit der Einführung der Social-Media-Altersbeschränkung geforderte Klarnamenpflicht wird nicht kommen, hieß es aus Regierungskreisen gegenüber der APA. Die Bundesregierung bekenne sich aber zum strengeren Vollzug bei der Weitergabe von bestehenden Nutzerdaten durch Social-Media-Plattformen ab einer gewissen Deliktschwere und der Forcierung der Zusammenarbeit zwischen Plattformen und Behörden bei der Verfolgung der Täter.

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