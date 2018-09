„Problemschüler“: Wie 14-Jährige plötzlich IS-Fans wurden

Der erste Impuls, dass ihre Familie das „Problem“ sei, trifft so gar nicht zu. „Unser Vater ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er ist eher liberal“, sagt Arthur. „Schon als Kinder hat er zu uns gesagt: ,Passt Euch an! Österreich hat euch als Flüchtlinge Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf geschenkt. Ihr seid ein Teil davon, zeigt Respekt!“

Es kam anders. „Wir gerieten an die falschen ,Freunde’.“ Aber warum, Noha? Warum trifft sich jemand, der in der NMS lauter Einser hat, später mit IS-Sympathisanten?

„Es gibt kein Schlüsselerlebnis, nur viele kleine Verletzungen“, sagt Arthur. „Begonnen hat es mit dem Gefühl, dass wir als Tschetschenen in einer Schublade sind, dass uns niemand hier will. Wir standen unter Generalverdacht.“

Als Arthurs älterem Bruder einmal 200 Euro geschenkt werden, schickt ihn eine NMS-Lehrerin zum Direktor und beschuldigt ihn des Diebstahls – welcher tschetschenische Bub hat schon 200 Euro in bar? Später stellt sich heraus: Der Direktor selbst hat ihm das Geld gegeben – als Hilfe für die Familie.

Als Noha bei einer Mathe-Schularbeit alle Punkte schafft, sagt ein Lehrer: „Du hast geschummelt, gib’s zu!“ Noha nimmt das Gespräch heimlich auf, stellt das Video ins Netz – jetzt hat er viele Feinde im Konferenzzimmer. „Als in Deutschland und Frankreich Attentate passiert sind, wurde ich vor der ganzen Klasse gefragt: ,Was denkst eigentlich Du darüber?“ Als würde ausgerechnet ich die Morde gut finden.“

Immer wieder passiert das. „Irgendwann ist da viel Zorn und Du denkst dir: Gut, dann sollen sie kriegen, was sie wollen.“ So kam auch der Protest beim Charlie-Hebdo-Gedenken. Heute findet Noha das alles falsch und traurig. „Aber damals war da nur das Gefühl: Wir können nie genug tun, um akzeptiert zu werden.“

Genau in diesem Gefühl und mitten in der Pubertät, holen die Salafisten die jungen Buben ab. „Die IS-Fans waren damals überall: Am Handelskai, am Praterstern, überall“, sagt Merlin. Zu Beginn geht man gemeinsam Grillen auf die Donauinsel. „Wir fühlten uns verstanden, aufgehoben.“

Später werden Koran-Suren gelernt – nur die, die in das Bild der Radikalen passen. Die Salafisten geben ihnen eine simple Botschaft an die Hand: „Die Menschen in Österreich lehnen euch ab, weil sie ungläubig sind. Wir haben uns eingeredet, wir seien im Feindesland.“ Die Konsequenz: mehr Hass.

Bei der Frage, warum Noha, Arthur und ihr Freund Merlin nicht als verblendete IS-Opfer in Syrien gestorben sind, kommt wieder der Vater ins Spiel. Als die jungen Männer radikalisiert sind, als sie Schule schwänzen und eine Moschee mit Hassprediger besuchen, nimmt der Vater ihnen ein Versprechen ab. „Kommt noch einmal in meine Moschee.“ Was dort und in den Monaten danach passierte, erzählen sie im Schnelldurchlauf. Irgendwann dämmerte ihnen der Wahnsinn, dem sie aufgesessen waren. „Wir sahen all die Widersprüche, die uns die Salafisten erzählt haben.“ Zusätzlich halfen Sozialarbeiter zurück in die Spur.