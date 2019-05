Pro & Contra: Zeit für Time-Out-Klassen?

Rudolf Mitlöhner, katholischer Publizist

In der Schule werden gesellschaftliche Probleme wie unter einem Brennglas überdeutlich erkennbar. Es ist ein verdichteter Raum, wo sich exemplarisch erkennen lässt, woran unsere Gesellschaft krankt. Respekt- und Disziplinlosigkeit, latente Gewaltbereitschaft bilden ein gefährliches Substrat, auf dem es dann zu Vorfällen wie jenen an der HTL in Wien-Ottakring kommen kann.

Dass die Gemengelage durch die Folgen der Massenmigration – Stichwort „Brennpunktschulen“ – zusätzlich an Brisanz gewinnt, versteht sich von selbst. Kaum wo – neben der Kultur- und Medienszene – hat sich ja der Achtundsechziger-Zeitgeist so nachhaltig etabliert, wie an Schulen und Universitäten. Mit teilweise verheerenden Folgen in puncto Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft.

Wie stets nach Eskalationen wie jener in Ottakring ertönt der Ruf nach mehr Support-Personal. Das wird wohl auch notwendig sein. Gleichzeitig verweist es auf ein weiteres Problem der Schule: dass diese mehr und mehr von der Bildungs- zur Sozial- bzw. Erziehungseinrichtung geworden ist und weiter zu werden droht. Was freilich zu einer weiteren Überforderung der ohnedies schon mehrfach (und bisweilen, wie man sieht, auch buchstäblich) bedrängten Lehrer führt.

So lange freilich Begriffe wie Respekt, Disziplin, Pflichtbewusstsein etc. als „Sekundärtugenden“ tendenziell unter Faschismus-Verdacht gestellt werden, wird sich an der Situation – Support-Personal hin, Time-out-Klassen her – wenig ändern.