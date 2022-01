Bures zu Corona-Demos: "Man muss schon schauen, mit wem man da mitgeht"

Corona war das bestimmende Thema der Pressestunde mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ: „Ich gehe davon aus, dass die Impfpflicht auch in Umsetzung kommen wird“ sagte sie auf die Fragen von ORF-Mann Hans Bürger und KURIER-Innenpolitik-Redakteurin Johanna Hager nach der kontroversiellen Thematik. „Keiner hat sich das Gesetz gewünscht“, meinte die SPÖ-Politikerin, aber man könne nicht sehen, was der Herbst bringen werde. „Wir müssen jetzt Vorsorge leisten, dass wir eine hohe Durchimpfungsrate haben.“ In der ersten Welle und den letzten Sommer sei viel verschlafen worden.

Freilich sei die viel diskutierte Verfassungskonformität „eine wesentliche Frage“, die Impfpflicht bedeute ja „massive Eingriffe in Grund-und Freiheitsrechte“, sagte sie zur anhaltenden Skepsis gegenüber dem Vorhaben. „Ich bin sehr froh, dass Gesetz befristet ist“, sagte sie. Es endet im Jänner 2024, zudem wird jedes Quartal geprüft, ob Verhältnismäßigkeit noch gegeben ist.

"Sehr heimtückisch"

Bures, die ja selbst schwer an Corona erkrankt gewesen war und dann Long Covid entwickelt hatte, sprach auch über diese Erfahrung. „Ich habe mich zurück gekämpft, es war eine sehr schwierige Zeit. Das Virus und die Krankheit seien „sehr heimtückisch“ gewesen, neben den massiven körperlichen Schmerzen seien auch psychische Angstzustände hinzugekommen – „die Angst, die Kontrolle zu verlieren.“

"Linie überschritten"

Für Skepsis habe sie Verständnis, nicht aber für mit Rechtsextremen mitmarschierende Corona-Demonstranten. „Man muss schon auch hinschauen, mit wem man da auf die Straße geht“ – darunter seien nämlich Menschen, denen es nicht um die Freiheit gehe, also „Gegner der Demokratie“ wie Martin Sellner oder Gottfried Küssel. „Denen geht’s auch nicht ums Impfen.“ Eine Grenze sei für sie zuletzt erreicht worden, als "Kinder vor Schulen von Demonstranten geschimpft und bepöbelt" wurden, weil sie Masken tragen - oder als zuletzt "medizinisches Personal, bedroht wurde."