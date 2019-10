Pressestimmen zu Strache: "Skandal-Ösi zieht sich zurück"

Die Süddeutsche Zeitung findet erstaunlich, dass Strache seinen Rückzug ausgerechnet in einer Weinbar in der Wiener Innenstadt verkündete, und beschreibt die "Weinlokal-Atmosphäre" als typisch für Straches Politikverständnis:

"Fast schon gemütlich wirkt die Szenerie. Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache kommt mit einem Lächeln in das holzvertäfelte Weinlokal gegenüber des Wiener Rathauses. Wären da nicht die ganzen Journalisten, die Mikrofone und das, was Strache zu sagen hat, könnte man meinen, er wäre auf dem Weg in eine gemütliche Runde mit Freunden, denen er eine lustige Anekdote erzählen wolle. (…)

Und am Ende der Erklärung ist sie dann zurück die wohlig-warme Weinlokal-Atmosphäre, in der nach ein paar Flaschen Wein "der wundervolle Spätsommertag" gelobt und floskelhaft in die Zukunft geblickt wird. 'Ich stelle fest, dass jedes Ende mit einem neunen Anfang beginnt', sagt Strache und findet 'Fehler sind zutiefst menschlich'. Für den einen oder anderen Fehler, den er gegenüber Journalisten begangen habe, bitte er um Verzeihung. Vielleicht sehe man sich privat ja mal wieder, sagt er kumpelhaft und steht - es ist ihm anzusehen - erleichtert auf."