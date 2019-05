Pressestimmen: "Verantwortungsloser Trieb zur Selbstdarstellung"

Den Misstrauensantrag gegen die Regierung Sebastian Kurz am Montagnachmittag bewerten internationale Tageszeitungen unterschiedlich.

Die Süddeutsche Zeitung ( München) sieht "auf allen Seiten" einen "verantwortungslosen Trieb zur Selbstdarstellung", der zu einem "Scherbenhaufen" geführt habe. "Der nun gestürzte Kanzler Kurz, der sich in allen Etappen der Krise als Garant für Stabilität und Sicherheit darzustellen versuchte" habe "in Wahrheit das verhängnisvolle Primat der Parteipolitik als Erster gesetzt." Die FPÖ betreibe "nach Straches Dummdreistigkeit" eine "aggressive Täter-Opfer-Umkehr". "Vermasselt" habe es auch die SPÖ, "die sie sich in dieser Krise darauf verlegt, alte Rechnungen mit Kanzler Kurz zu begleichen." Vereint würden sich Österreichs Parteien "höchstens in der Lust am Chaos" zeigen. "Dabei wäre es eigentlich nun höchste Zeit, wieder einmal daran zu denken, dass dieses Land auch noch regiert werden muss."