Als Kurz noch Staatssekretär war: "Der Wähler soll entscheiden"

Sie sind seit 21. April 2011 Staatssekretär für Integration. Haben Sie sich daran gewöhnt, mit Herr Staatssekretär angesprochen zu werden?

Am liebsten ist es mir immer noch, wenn ich mit meinem Vornamen angesprochen werde. Und das tun auch die meisten.

Sie waren damals 25, viele haben Ihnen den Job nicht zugetraut. Was ist Ihnen aus dieser schwierigen Zeit besonders stark in Erinnerung geblieben?

Als ich einige Wochen im Amt war, gab es immer wieder Anfragen nach Meinungsumfragen über die neuen Regierungsmitglieder. Mein Büro hat das immer verneint, aber ich habe dann in der Zeitung eine Meinungsumfrage gesehen. Danach wusste ich, warum mir niemand davon erzählt hatte. Es gab einige Minister mit einem kleinen Balken im Plus, manche standen auf der Nulllinie, dann kamen die mit einem Minusbalken. Minister Darabos, der damals noch im Amt war, hatte einen langen Balken nach unten. Rechts davon war ich mit einem noch längeren Balken, der einen Pfeil dazwischen hatte. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, bis mir klar wurde, dass der Pfeil eine Unterbrechung war. Die Seite der Zeitung war nicht lange genug, um den Negativausschlag zu zeigen.

Was hat Ihnen damals geholfen?

Ein guter Freund hat mich in der Zeit der medialen Vernichtung angerufen und hat gesagt: „Schau nicht zu viel auf die Berichterstattung. Wichtig ist, dass du machst, was du für richtig erachtest.“ Als ich dann in den Rankings erstmals gut abgeschnitten habe, rief er wieder an und meinte: „Was ich dir damals gesagt habe, gilt nach wie vor.“ Das hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht.

Mittlerweile sind Sie zur Nachwuchshoffnung der ÖVP aufgestiegen. Setzt Sie das nicht unter Druck?

Ich halte nicht viel von solchen Begrifflichkeiten. Ich verstehe, dass die Medien das schreiben müssen, aber das ist ein bisschen ein gekünstelter Drang. Wenn jemand, was falsch macht, gilt er gleich als Versager und rücktrittsreif. Sobald jemand halbwegs was zusammenbringt, ist er gleich ein Star und großartig. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich habe mich am Anfang nicht als Idiot gesehen, fühle mich jetzt aber auch nicht als großartig.