Marterbauers "Preiseingriff": Worauf sich die Regierung einigen könnte

Keine Ministerräte, keine Parlamentstage, Urlaub: Im Sommer fallen nur selten politische Entscheidungen. Debatten bleiben meist ohne Konsequenzen – und ohne Substanz. Gilt das auch für jenen Vorschlag, den Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Montag in den Salzburger Nachrichten gemacht hat? Dort wiederholte er die altbekannte SPÖ-Forderung während der Teuerungskrise, Preiseingriffe bei den Lebensmitteln vorzunehmen. Marterbauer verwies auf Spanien, das mit mäßigem Erfolg die Mehrwertsteuer auf einige Produkte gesenkt hatte. Gleichzeitig betonte er, dass sich Österreich aus budgetären Gründen keine Mehrwertsteuersenkung leisten könne. Was schlägt der Finanzminister also eigentlich vor? Oder wollte er, ähnlich wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bei der Teilzeit, nur eine Debatte anstoßen?

So könnte man es interpretieren. Er habe „kein konkretes Modell im Kopf“, meinte Marterbauer selbst. Während die Pinken Preiseingriffen einen klare Absage erteilen, fällt die Reaktion der ÖVP ähnlich vage aus wie Marterbauers erster Vorstoß. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti schließt einen „klassischen Preiseingriff“ wie in Spanien oder Ungarn – wovon auch die meisten Experten abraten – aus. Sollten die Preise jedoch davongaloppieren, würde man auf andere Weise Maßnahmen ergreifen. Das ist kein Nein.

Begrifflichkeit stört ÖVP Von einer Luftnummer kann tatsächlich keine Rede sein. Marterbauer hat die Debatte dem Vernehmen nach nicht nur gezielt forciert, politische Folgen sind auch realistisch. Auslöser ist die nach wie vor hohe Inflation in Österreich, die im Juli auf 3,5 Prozent kletterte – deutlich über EU-Durchschnitt. Die Lebensmittelkosten sind in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als die Inflationsrate. Die ÖVP stört sich zwar am Begriff „Preiseingriff“ – weil er gemeinhin mit einem Preisdeckel gleichgesetzt wird. Sie verhehlt aber nicht, dass die aktuelle Preissteigerung problematisch ist. Konkret ist bei drei Punkten ein Kompromiss möglich, um Lebensmittelpreise zu senken.