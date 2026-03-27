Live-Bericht

Tag 11 im Postenschacher-Prozess mit Ticker-Verbot und Wöginger-Statement

Am Dienstag hat der Schöffensenat ein Liveticker-Verbot für Medien verhängt. Der KURIER wird weiterhin aus dem Gerichtssaal berichten, wenn heute, Freitag, die vorerst letzten Zeugen zum Vorwurf des Amtsmissbrauchs befragt werden.
Raffaela Lindorfer
27.03.2026, 08:45

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FORTS. PROZESS GEGEN ÖVP-KLUBOBMANN WÖGINGER UND ZWEI FINANZBEAMTE WEGEN AMTSMISSBRAUCHS: ROHREGGER / WÖGINGER

Der Prozess um mutmaßlichen Postenschacher beim Finanzamt Braunau wird heute mit den vorerst letzten Zeugen in Linz fortgesetzt. 

Zu Beginn wird der drittangeklagte ÖVP-Klubchef August Wöginger ein Statement zu den Entwicklungen im Prozess abgeben.

Postenschacher-Prozess: Richterin untersagt Live-Ticker
Ticker-Verbot: Im Prozess um ÖVP-Klubchef Wöginger herrscht das Ausschlussprinzip

Am Dienstag wurde ja zum Thema, dass es nicht erst bei der Besetzung des Finanzamts Braunau im Februar 2017 zu einer politischen Intervention kam, sondern schon vorher, in Bezug auf das Finanzamt Freistadt Ende 2016. 

Der KURIER wird ab 9.30 Uhr aus Saal 61 in Linz berichten. 

Nach dem heutigen Tag ist ein Monat Pause, laut Prozessplan sollte an sich am 21. April ein Urteil gesprochen werden. Dieser Termin dürfte jedoch nicht zu halten sein. Eine Zeugin ist für diesen Tag nochmal geladen. So steht der 24. April im Raum - ob dann dieser Termin hält oder an dem Tag noch weiterverhandelt wird, hängt davon ab, ob den Anträgen der Verteidiger auf weitere Zeugen stattgegeben wird. 

kurier.at, lin  | 

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