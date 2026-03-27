Tag 11 im Postenschacher-Prozess mit Ticker-Verbot und Wöginger-Statement

Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmannn August Wöginger geht es seit dieser Woche nicht nur mehr um den Vorwurf des Postenschachers - auch wenn natürlich nur dieses Delikt verhandelt wird. Jetzt steht auch im Fokus, wie in Zukunft über Prozesse berichtet werden kann. Oder mit anderen Worten: Wie die interessierte Öffentlichkeit in Zukunft den Verlauf einer Verhandlung außerhalb des Gerichtssaals verfolgen kann.

Bisher hatten einige Medien - darunter auch der KURIER - vom Prozess getickert. Leserinnen und Leser konnten somit fast in Echtzeit erfahren, wie der Prozess verläuft, wie Staatsanwalt, Verteidiger und natürlich Richterin argumentieren. Und nicht zuletzt, was Zeuginnen und Zeugen zu dem Fall berichten. Die Verteidiger hat das gestört und sie haben einen Antrag auf ein Ticker-Verbot gestellt. Mit dem Argument, Zeugen würden durch diese Meldungen beeinflusst werden. Die Richterin hat dem stattgegeben.

Die Redaktion des KURIER hält dieses Verbot für eine völlig falsche Entscheidung. Der Wöginger-Prozess hat schon viele Verhandlungstage hinter sich. Da würden Zeugen auch so beeinflusst, falls man auf diesem Argument besteht. Das Verbot schränkt die Medienfreiheit ein und wird letztendlich auch nicht dem Grundgedanken einer öffentlichen Verhandlung gerecht. In diesem Fall bei einem Prozess, der ganz Österreich interessiert und der auch politisch Auswirkungen haben wird. Das Justizministerium wird nicht umhin können, sich mit dieser Frage des Tickerns aus dem Gerichtssaal zu befassen und bindende Entscheidungen zu treffen. Vielleicht wird es sogar eine Frage für den Verfassungsgerichtshof.

Heute ist jener Verhandlungstag im Wöginger-Prozess, für den das Tickerverbot gilt. Der KURIER wird sich grundsätzlich daran halten und die Entscheidung der Richterin respektieren. Auch wenn wir bei der Meinung bleiben, dass es eine falsche Entscheidung war. Unsere Redakteurin Raffaela Lindorfer wird aber dennoch live über den Prozess berichten. Nicht mit einem Ticker, sondern auf kurier.at mit einem Artikel, der in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Somit erfahren Sie, wie der Verhandlungstag heute verläuft. Und gegen das Tickerverbot werden wir abseits des Prozess ankämpfen.

Martin Gebhart, Chefredakteur des KURIER