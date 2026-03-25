Ticker-Verbot: Im Prozess um ÖVP-Klubchef Wöginger herrscht das Ausschlussprinzip

Das Faszinierende an der Juristerei ist ja, dass man für jeden noch so großen Unsinn garantiert irgendwo im Gesetz eine Rechtfertigung findet. So geschehen am Dienstag in Saal 61

am Linzer Landesgericht: Verteidiger Peter Lewisch beantragte im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger und zwei Finanzbeamte, Medien den Live-Ticker abzudrehen. Ein Format für Beiträge, die in Echtzeit online aus dem Gerichtssaal veröffentlicht werden.

Mit Erfolg. Richterin Melanie Halbig gab dem Antrag statt: Es könne „nicht ausgeschlossen“ werden, dass Zeugen beeinflusst werden, wenn sie mitlesen können, was Zeugen vor ihnen ausgesagt haben.

Lassen Sie uns das weiterspinnen: Kann man ausschließen, dass Zeugen während eines Prozesses, der sich über zwei Monate erstreckt, Zeitung, Instagram, X oder was auch immer lesen, fernschauen oder Radio hören? Kann man ausschließen, dass sich Zeugen, die beruflich wie privat miteinander verbunden sind, absprechen? Oder sich gar bei den Verteidigern Ezzes holen?

Wenn man das alles ausschließen wollte, müssten wir Menschen bis zu ihrem Auftritt im Zeugenstand in einen fensterlosen und handyfreien Raum sperren. U-Haft für Zeugen quasi, und zwar ab Tag eins der Ermittlungen.