Polytechnische Schule soll moderner werden

Die Zahlen sprechen für sich und gegen das Image der Polytechnischen Schule (Poly/PTS). Besuchten im Jahr 2006 noch 21.379 Schüler eine PTS, so waren es 2018 nur mehr 15.027 Jugendliche, die an einem der 237 PTS-Standorte in Österreich unterrichtet wurden. Tendenz weiter fallend. Um dem negativen Trend Einhalt zu gebieten, will Bildungsminister Heinz Faßmann nun „die Attraktivität der Schulform wieder erhöhen“, wie es auf KURIER-Nachfrage heißt.