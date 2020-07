Sängerknaben-Schule künftig Bildungsanstalt für Darstellende Kunst

Die Schule der Wiener Sängerknaben wird künftig eine Bildungsanstalt für Darstellende Kunst. Der seit 20 Jahren laufende Schulversuch an der Einrichtung wurde bei der letzten Nationalratssitzung ins Regelschulwesen übernommen - so sollen schulische Ausbildung und künstlerische Erfordernisse bestmöglich vereint werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung.

Im Zuge der Bildungsreform 2017 wurde unter anderem beschlossen, bestehende Schulversuche bis 2025 entweder auslaufen zu lassen oder ins Regelschulwesen zu übernehmen. Im Nationalrat wurde im Zuge dieser Entwicklung zuletzt die Überführung zahlreicher Schulversuche zum Leistungssport bzw. darstellender Kunst verabschiedet.