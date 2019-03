Politologin: "Salzburger sind nicht wahlmüder als andere"

Wie Wahlbeteiligung lag in der Stadt Salzburg bei 48,2 Prozent, im Land Salzburg bei 63,1 Prozent. Sind die Salzburger wahlmüder als andere?

Das glaube ich nicht. Je kleiner die Gemeinde oder die Einheit desto größer ist subjektiv die Wichtigkeit der Stimme. Auf Gemeindeebene stehen immer die Persönlichkeiten der Spitzenkandidaten und dann erst die Themen an erster Stelle. Die persönliche Beziehung zwischen Wähler und Politiker spielt in Gemeinden eine viel größere Rolle. Nicht außer Acht lassen darf man zudem, dass Menschen oft auch deshalb nicht zur Wahl gehen, weil sie keine Veränderung wollen. Zudem: Früher war die soziale Kontrolle, ob jemand seine staatsbürgerliche Pflicht wahrnimmt, größer. Heute fühlen sich Menschen in größeren Städten oft nicht mehr so mit der Gemeindeebene verbunden oder gar vertreten.