Politstreit über Teuerung tobt heftig

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will in den nächsten Wochen einen Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorlegen, sagte er Mittwochabend in Krone-TV. Von "Schnellschüssen" halte er nichts, denn: "Man sollte nichts beschließen, was man später bereut". Der Opposition geht das zu langsam, sie ist empört über die Tatenlosigkeit der Regierung. Der angekündigte Gipfel mit den Sozialpartnern ist indes für kommenden Mittwoch angesetzt.

Massive Kritik an der Untätigkeit der türkis-grünen Bundesregierung kam am Donnerstag vom stellvertretenden SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. Österreich befinde sich im "Klammergriff einer Teuerung, die wir noch nie erlebt haben" und einer "Preisexplosion, die beängstigend ist", dennoch mache die Bundesregierung nichts dagegen, sagte er bei einer Pressekonferenz: "Kogler (Vizekanzler Werner; Anm.) beobachtet Schramböck (Wirtschaftsministerin Margarete; Anm.) und die beobachtet die Bundeswettbewerbsbehörde. Das ist zu wenig."