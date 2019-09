Politologe Hajek: Ämterverbot nach Misstrauensvotum "kein sinnvoller Weg"

Geht es nach dem Willen des Jetzt-Justizsprechers Alfred Noll, soll es künftig ein temporäres Rückehr-Verbot für Regierungsmitglieder geben, die durch ein Misstrauensvotum im Nationalrat aus ihrem Amt entfernt wurden.

Einen entsprechenden Antrag will der Abgeordnete in der kommenden Nationalrats-Sondersitzung am Donnestag einbringen, kündigte der Jurist am Dienstag an.

Aber wäre das eine sinnvolle Maßnahme?