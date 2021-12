Politologe Filzmaier: Neun Millionen "Hobby-Virologen"

Bei somit mittlerweile sprichwörtlich an die neun Millionen "Experten" scheint jedenfalls eine Mischung zwischen Wahrheiten, Halbwahrheiten und Fake News charakteristisch für die öffentliche Debatte zu sein. Die Politik hätte es durchaus schwer, habe aber in Österreich erhebliche Fehler in der Kommunikation gemacht, betonte Filzmaier: "Es geht um Evidenz-basierte Politik. Am 5. November hat der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Günther Platter, gesagt 'Wir wollen keinen Fleckerlteppich'. Am 12. Dezember endete der Lockdown - und jedes (Bundes-)Land hatte verschiedene Regeln. Und das (Bundes-)Land mit den höchsten Inzidenzen, Vorarlberg, hat am schnellsten und am meisten gelockert. Wien mit den geringsten Inzidenzen hat am wenigsten und am langsamsten gelockert. Wie soll man das kommunizieren?"

Die Politik hätte laut Experten der Wiener Universität mit ihrem Austrian Corona Project Panel durch wiederholte Umfragen eines gleich bleibenden Bevölkerungsamples enorm an Vertrauen eingebüßt. Filzmaier: "Während am Beginn der Pandemie drei Viertel der Bevölkerung von der Richtigkeit, Angemessenheit und Effizienz der Maßnahmen der Regierung überzeugt waren, sind es jetzt noch 25 Prozent, bei manchen Fragestellungen deutlich weniger." Der Verlust an Vertrauen in die Bundesregierung sei dramatisch. "Das erklärt zum Teil, dass kein Verschwörungsmythos zu blöd ist, dass er nicht geglaubt wird."

Unter diesen Umständen sei es für die Politik sehr schwer, die Einhaltung von Maßnahmen wie Abstandhalten, Kontakte zu reduzieren und die Notwendigkeit der Impfungen durchzubringen. Hier sollte mit den Politikern "eine Berufsgruppe überzeugen, die die schlechtesten Vertrauensdaten von fast allen Berufsgruppen hat. Schlechtere Vertrauensdaten haben nur noch das älteste Gewerbe der Welt, damit meine ich die Zuhälter, und die Waffenhändler", sagte Filzmaier. Krisenkommunikation sollte Vertrauensverlust und unter anderem irrationalem Verhalten vorbeugen. Stattdessen habe man in Österreich "Coronapartys, wo sich Menschen getroffen haben, um sich anzustecken. Wir haben explizit Maßnahmenverweigerung."