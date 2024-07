"Politische Wende geschafft": Babler feiert Labour-Sieg

SPÖ-Chef Andreas Babler hat den Erdrutschsieg von Labour bei der britischen Unterhauswahl begrüßt. "Großbritannien hat die politische Wende gewählt! Herzliche Gratulation an Keir Starmer und @UKLabour", schrieb Babler am Freitag auf der Plattform X. "Die konservativen Regierungen der letzten 14 Jahre haben ein schweres Erbe hinterlassen. Mit Labours Plan und Gestaltungswillen wird das Land endlich wieder besser und gerechter."

Vilimsky: "Ob Karl Nehammer Österreichs Rishi Sunak wird?"

Labour nun an erster Stelle zu sehen, sei ein Gewinn für die gesamte britische Bevölkerung, so Schieder. "Die neue Labour-Regierung hat nun die schwierige Aufgabe, das zerrissene Land zu stabilisieren und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger wieder an die erste Stelle zu setzen. Wir sind zuversichtlich, dass mit Keir Starmer als Premierminister auch wieder ein engeres Zusammenrücken der EU und Großbritannien möglich sein wird. Insbesondere die Bereitschaft im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik und in Klima- und Handelsfragen enger zusammenzuarbeiten, sind positive Signale, die eine neue und konstruktivere Zusammenarbeit versprechen."