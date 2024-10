Areal der politischen Akademie bleibt in Besitz der ÖVP

Die Politische Akademie der ÖVP (PolAk) zieht zwar in die Parteizentrale in der Wiener Innenstadt, das Areal in Wien-Meidling bleibt allerdings weiter in deren Besitz. Die Immobilie, auf der sich das sogenannte Springer Schlössl befindet, bleibe vollumfänglich in Betrieb und im Besitz der PolAk, teilte ein Sprecher von Bundeskanzler Karl Nehammer auf X mit. Weiterhin werde es dort Veranstaltungen, Schulungen und Seminare geben.