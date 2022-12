Politische Akademie der ÖVP bekommt neuen Direktor

Die Politische Akademie (Polak) der ÖVP hat am Montag einen Wechsel an ihrer Spitze vollzogen: Christian Tesch wird neuer Direktor und folgt damit Elisabeth Mayerhofer. Die Europa-Abgeordnete Barbara Thaler ergänzt zudem als dritte Vizepräsidentin - neben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger - den Vorstand der Politischen Akademie. Präsidentin bleibt Bettina Rausch.

Tesch begann seine politische Karriere in den 1990er-Jahren als Bundesobmann der Schülerunion, war Gemeinderat in Krems, und Landesgeschäftsführer der Jungen Volkspartei Niederösterreich. In der Polak begann der selbstständige Politikberater und politische Trainer als Büroleiter von Präsidentin Rausch ab März 2018. Diese lobt Teschs "gutes Gespür für die vielfältigen Anforderungen an Politische Bildung".

Teschs Vorgängerin Mayerhofer verlässt nach zwei Jahren die Politische Akademie, "um sich einer neuen unternehmerischen Herausforderung zu widmen". Mit der Europaparlamentarierin Thaler wolle man wiederum vor allem die europäische Komponente und die Innovations- und Technologiekompetenz im Team der Politischen Akademie stärken, so Rausch.