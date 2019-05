Brandstätters Blick: „Lernen Sie Geschichte“

Was die Rechtsextremen wollen, wissen wir. Die Verantwortung liegt bei allen, die an Europa, also an unsere Werte, die zuletzt auch in Österreich so oft infrage gestellt wurden, glauben. Da erstaunt es doch, wenn Bundeskanzler Kurz meint, das Rattengedicht, antisemitische Vorkommen oder die Nähe der FPÖ zu Rechtsradikalen hätten ihm „keine Freude gemacht“. Freudlos Europa zerstören lassen? Das will hoffentlich niemand. Wer in der Nachfolge der großen Europäer Frieden und Wohlstand bewahren will, muss außer Macht noch etwas kennen.

„Lernen Sie Geschichte“ hat Bundeskanzler Kreisky zu einem Journalisten gesagt, der übrigens historisch gebildet war. Drehen wir den Appell um, an Kanzler Kurz und andere Politiker, die in Versuchung waren oder sind, mit Rechtsextremen zu koalieren. Die Geschichte zeigt, dass der Nationalismus in die schlimmsten Zeiten zurück führen würde.