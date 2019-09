Politiker-Vermögen sind tabu

In der Praxis „muss sich der Rechnungshof mit dem zufrieden geben, was er bekommt. Ob die eingemeldeten Daten (Liegenschaften, Kapitalvermögen, Unternehmensanteile) falsch oder unvollständig sind kann nicht überprüft werden“, sagt der langjährige RH-Präsident und nunmehrige Ehrenpräsident von Transparency International, Franz Fiedler zum KURIER. „Der Rechnungshof darf gegebenenfalls nur nachfragen – nicht prüfen. Das Gesetz ist eine Halbheit, eine Chimäre“, so Fiedler, der auf die Gehaltstransparenz anderer Ländern wie den USA verweist. Und auf die gänzlich andere Haltung zu Vermögen. „Dort ist man auf Reichtum stolz. Allerdings ist es auch mit der sozialen Verpflichtung verbunden, etwas von seinem Geld an die Gesellschaft abzugeben und zu spenden.“