Politiker und Twitter: Verhängnisvolle Nacht

Je später die Stunde, desto geschmackloser werden offenbar die verbalen Ausrutscher in den Sozialen Medien. Kurz nach Mitternacht tippte Efgani Dönmez jene sexistische Nachricht, die ihm jetzt seine türkise Polit-Karriere kostete.

Auch FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache erlebte vor wenigen Monaten, welche Welle der Empörung unüberlegte Postings zu später Stunde auslösen können. Am Faschingsdienstag um 0.26 Uhr stellte Strache ein Fotomontage mit ORF-Anchorman Armin Wolf auf Facebook online, daneben folgender Text: „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.“ Der Faschingsscherz ging in die Hosen.