Politiker im Papamonat: Warum Michael Schickhofer putzt & kocht

Immer häufiger ein Thema

Seit nicht mehr nur alte Männer die Spitzenpolitik dominieren, wird Familienpause immer häufiger zum Thema: Deutschlands Ex-Außenminister Sigmar Gabriel ging drei Monate in Babypause. Neuseelands junge Premierministerin Jacinda Ardern erwartet im Juni ein Baby, aus ähnlichen Anlässen wird auch in Kanada und Großbritannien über Politikerkarenz debattiert.

In Österreich haben zwei Bundesländer – das Burgenland und Kärnten – kürzlich eine Karenzregelung für Parlamentarier eingeführt. Landtagsabgeordnete können mindestens drei und maximal zwölf Monate in Karenz gehen. Die Auszeit gilt für Kinderbetreuung und Hospizbegleitung. Spätestens an dem Tag, den der karenzierende Politiker als sein Rückkehrdatum angibt, erlischt das Mandat für seinen Vertreter automatisch. Auf diese Weise wird verhindert, dass Politiker während ihrer Karenz von den lieben Parteifreunden abgesägt werden. „Wir haben ein Rückkehrrecht an den Arbeitsplatz eingeführt. Bezüge gibt es während der Karenz allerdings keine, man verdient ja nicht so schlecht und kann sich für die paar Monate etwas ansparen“, sagt Andreas Scherwitzl, Vizeklubchef der SPÖ-Kärnten.

In einem zweiten Schritt überlegt Kärnten, die Familienkarenz auch auf Bürgermeister und Landesräte auszudehnen. Scherwitzl über die politische Absicht hinter der Maßnahme: „In Sonntagsreden thematisieren Politiker gern den Papamonat – dann sollte er für sie selbst auch gelten.“

Das Burgenland zielt mit seiner Karenzregelung vor allem darauf ab, junge Frauen in die Politik zu bekommen. Die Möglichkeit der Karenzierung gibt es im Burgenland seit der Verfassungsreform 2015, aber seither hat sie noch keiner in Anspruch genommen, weder Mann noch Frau. In Kärnten tritt der Familienurlaub für Politiker demnächst mit der Konstituierung des neuen Landtags in Kraft.

Bei Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger – sie erwartet im Juni ihr Baby – wird der Kindsvater in Karenz gehen. Er ist Kärntner Landesbediensteter.