Politiker, die auf Tiere starren

Gestern posierte Innenminister Herbert Kickl in Bayern hoch zu Ross, um für die Einführung einer berittenen Polizeieinheit Werbung zu machen. Er knüpfte dabei an eine lange und lebendige innenpolitische Tradition von Fototerminen mit Tieren an. Besonders in Erinnerung geblieben sind die tierischen Fototermine aus der ersten schwarz-blauen Ära, etwa der damalige Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) mit einem Schönbrunner Kamel oder Frauenminister und Vizekanzler Herbert Haupt (FPÖ) und sein Paten-Nilpferd. Wir haben ein Best-of zusammengestellt.

Bruno Kreisky hatte zwei legendäre Boxerhunde namens Goliath und Bianca. Bei den berühmten Einladungen des "Sonnenkönigs" mussten es Journalisten schon einmal über sich ergehen lassen, dass einer der Hunde ihre Hose vollsabberte. Nur indirekt bekam es Kurt Waldheim mit einem Tier zu tun: Als Waldheims Details über seine NS-Vergangenheit abstritt, reagierte der damalige SP-Kanzler Fred Sinowatz mit der ironischen Aussage: "Wir nehmen zur Kenntnis, dass er nicht bei der SA war, sondern nur sein Pferd bei der SA gewesen ist." Der Journalist und Aktivist Günther Nenning übernahm 1984 eine führende Rolle bei der Besetzung der Hainburger Au. Er erhielt den Beinamen "Auhirsch", weil er bei einer "Pressekonferenz der Tiere" und anderen Terminen mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf auftrat. Einen "First Dog" gab es in der kurzen Kanzlerschaft Viktor Klimas (SPÖ). Als sich Klima nach dem abrupten Ende seiner politischen Karriere zum Volkswagen-Konzern nach Argentinien aufmachte, nahm er eine Millionenpension von der OMV mit, ließ aber den kaukasischen Hirtenhund Grolli zu Hause, was den Boulevard gegen das Ehepaar Klima aufbrachte. Die Schüssel-Regierungen brachten mehrere Standardwerke des innenpolitischen Tierfoto-Genres hervor. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel mit Kamel "Ghandi" in Schönbrunn im Jahr 2000. Unvergessliche Momente: Sozialminister Herbert Haupt (FPÖ) im Jahr 2003 mit Flusspferdmutter Jenny. Er habe die Patenschaft für deren Tochter Kimbuku übernommen, weil sie ihm ähnliche sehe, sagte Haupt damals. Noch einmal Herbert Haupt, diesmal klassisch mit Hund. Eine Patenschaft für einen Eisbären übernahm 2010 der Umweltminister Niki Berlakovich (ÖVP) Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) mit einer Kuh in Schönbrunn, Dezember 2013 Verteidigungsminister Gerald Klug (SPÖ) übernahm bei einer Hundetaufe für Militärhunde im Jahr 2014 die Patenschaft für den Rottweiler-Welpen "Spiro". Die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner mit Polizeihund, 2015. Norbert Hofer (FPÖ) setzte im Präsidentschaftswahlkampf auf die Mobilisierungskraft von Welpen, Juli 2016. Diese Galerie erhebt natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben bestimmt nicht alle Fotos von Politikern mit Tieren aufstöbern können. Aber einer darf auf keinen Fall fehlen... Richtig.