Oberlandesgericht rudert bei Grasser-Urteil wieder zurück

Grassers Anwalt Manfred Ainedter fand den Informationsfluss des Oberlandesgerichts mehr als „merkwürdig“. Denn fast zeitgleich war Grassers neuerlicher Fristsetzungsantrag vom Oberlandesgericht abgelehnt worden.

Bereits zum zweiten Mal begehrte der Ex-Finanzminister mit diesem Rechtsmittel, dass Richterin Hohenecker eine Frist vom Oberlandesgericht gesetzt werde, bis wann das Buwog-Urteil fertig formuliert sein solle.

„Nachdem Grasser und seinen Anwälten keinerlei Auskunft erteilt worden ist, wann mit dem schriftlichen Buwog-Urteil zu rechnen sei, stellt sich die Frage, wie die Frau Präsidentin zu diesen Äußerungen kommt“, sagt Ainedter gegenüber dem KURIER. Also fragte Ainedter beim Oberlandesgericht dezent nach. Die Antwort liest sich nun wie ein Rückzieher. Von einem konkreten Datum will man einen Tag später nichts wissen. Aus dem Oberlandesgericht heißt es in einem Mail an die Kanzlei Ainedter, dass Präsidentin Lehmayer im Interview eigentlich nur eine „Erwartung ausgedrückt“ habe.