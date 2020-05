Was Haselsteiner bewirken kann

Die überraschende Kandidatur von Hans Peter Haselsteiner bringt Bewegung in den Wahlkampf. Mit Sicherheit lässt sich derzeit sagen, dass die Chancen der Neos, die Vier-Prozent-Hürde ins Parlament zu nehmen, steigen. Ohne den bekannten und eloquenten Wirtschaftsboss hätten sie keine Chance. In Umfragen liegen die Neos derzeit bei etwas über zwei Prozent. Mit Haselsteiner fällt das abschreckende Argument für potenzielle Wähler, sie könnten eine verlorene Stimme abgeben, weg.

Seriöse Umfragen über die neue Kandidatur sind aus Erfahrung erst in acht Tagen zu erwarten. Außerdem hängen die Chancen der Neos wesentlich davon ab, wie viel mediale Präsenz ihr neuer Spitzenkandidat erzielt. In den ORF-Konfrontationen ist er nicht dabei, das Privatfernsehen zeigt aber Interesse.

Haselsteiner wird österreichweit auf Dreieckständern beworben werden, Großflächenplakate sind nur in Wien und Innsbruck geplant. Sehr aktiv sind die Neos in den sozialen Netzwerken, geplant sind auch Inserate in Printmedien, je nachdem, was das Spendenaufkommen hergibt. Zusätzlich will Haselsteiner auf Bundesländer-Tour gehen.

Die Neos sind eine wirtschaftsliberale Reformpartei, die vom früheren Liberalen Forum unterstützt wird.

Mit seiner klaren Positionierung als Reformer trifft Haselsteiner vor allem die traditionelle Wirtschaftspartei ÖVP. Deren Chef Michael Spindelegger bemüht sich zwar, die Wirtschaft anzusprechen, doch die Reformen, die die Spitzenunternehmen für wichtig halten, finden im ÖVP-Programm kaum Niederschlag und werden von den schwarzen Gewerkschaftern (etwa bei der Bildung) ständig konterkariert. Das hinterlässt in Wirtschaftskreisen Frust.

Knabbern könnte Haselsteiner auch am Potenzial von Frank Stronach. Der Magna-Gründer wird von einem Teil seiner Anhänger wegen seiner unternehmerischen Leistungen geschätzt, entpuppt sich aber immer mehr als nicht ernst zunehmend. Einmal zieht er sich öffentlich aus, ein andermal trägt er im Plauderton auf, die Todesstrafe ins Parteiprogramm zu schreiben. Einfach so. Für Wähler, die mehr wirtschaftlichen Verstand in der Politik haben wollen, ist Haselsteiner zweifellos das seriösere Angebot als Stronach.

Für BZÖ-Chef Josef Bucher ist das politische Überleben noch schwieriger geworden.

Grünen und SPÖ kann Haselsteiner wohl nur in jenem Splittersegment schaden, das einst Heide Schmidt wählte.

Voraussetzung, dass die Neos in der Regierung mitmischen, ist der Einzug ins Parlament. Wenn sie einziehen, sind die Chancen auf Regierungsbeteiligung gar nicht so schlecht. Sollten SPÖ und ÖVP am 29. September beide ein Minus vor dem Ergebnis haben, und nur mehr eine wacklige Mehrheit im Nationalrat erzielen, könnte Haselsteiner tatsächlich ein Rettungsanker sein, indem er frischen Wind in die rot-schwarze Dauer-Koalition bringt. Mit den pro-europäischen, wirtschaftsfreundlichen Neos hätten SPÖ und ÖVP auf Bundesebene vermutlich weniger Grundsatz-Konflikte als mit den anderen Parteien.