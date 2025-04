Seit 2022 finden Wiederaufbaukonferenzen für die Ukraine statt - die letzte in Berlin, die kommende in Rom (10./11.6.). Immer mit dabei ist Österreich, zuletzt vertreten durch Außenminister und später Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Bereits in der türkis-grünen Legislaturperiode wurde über einen eigenen Koordinator für den Wiederaufbau nachgedacht. Die ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition will dieses Vorhaben nun umsetzen, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger den Sonderkoordinator morgen, Mittwoch, vorstellen. Sie reiste wenige Tage nach ihrer Angelobung als Außenministerin in die Ukraine.