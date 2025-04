Nordkoreaner im Krieg: So haben ukrainische Soldaten sie erlebt

Die körperliche Verfassung der nordkoreanischen Soldaten sei bemerkenswert gewesen: „Sie konnten in voller Montur und mit Waffe zwei Kilometer rennen und dennoch sofort danach zielsicher schießen und kämpfen. In solchen Situationen ist das außergewöhnlich.“

Während auf ukrainischer Seite die Sorge vor einem russischen Vorstoß in die Region Sumy – von dort aus erfolgte die Kursk-Operation – wächst, behaupten offizielle Stellen Nordkoreas, man werde sich an keinen Kämpfen in der Ukraine beteiligen. „Sie haben bis jetzt gebraucht, um einen Einsatz in Russland zu bestätigen, da fällt es mir schwer, dem Regime nur irgendwas zu glauben“, sagt der Soldat der 47. Brigade.