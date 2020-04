Politexperte zur Kanzler-Rede: "Weil auch Stimmungen kippen können"

Wenn man die Reden von Kurz vor sechs Wochen und jetzt vergleicht, so kommt einem das nun doch deutlich softer vor. Kürzlich war noch die Rede davon, dass jeder bald einen Toten aus seinem Freundeskreis kennen wird. Gibt es da einen dialektischen Wandel?

Die Kommunikation in dieser Phase ist wie ein täglicher Tanz auf rohen Eiern - und das für die gesamte Regierung. Schon der Shut-down und das Erklären der Maßnahmen war schwierig genug, auch dass sich jeder daran hält. Genauso gefährlich ist es aber nun, kommunikativ die Balance zwischen der weitergehenden Vorsicht - denn die muss es ja wieter geben - und dem Hochfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens zu finden. Es gibt fast täglich neue Anspruchsgruppen, die mit irgendetwas nicht zufrieden sind. Nehmen Sie das Thema Schule: Den einen kann es nicht schnell genug mit der Öffnung gehen, die anderen wollen einen Schulbeginn erst wieder im September. Die soziale Betroffenheit nimmt insgesamt zu. Und in seiner heutigen Rede war klar, dass Kurz weiß, er muss jetzt in eine neue Phase eintreten und diese Gruppen adressieren.

Es nehmen auch die Stimmen jener zu, die sagen, es wäre ja nicht alles so schlimm gekommen.

Das ist das Paradox dieser Situation. Je besser es gelingt, das Virus in Schach zu halten oder zu besiegen, desto eher werden Kritiker laut, die sagen, so schlimm war das ja alles nicht. Dann kann man immer noch auf internationale Beispiele verweisen, wo man sieht, wie leidvoll es für die Menschen war, wenn man zu spät oder zu wenig entschlossen eingegriffen hat. Doch wenn ich am Ende arbeitslos bin oder weniger Gehalt bekomme, sind mir die negativen Beispiele aus Italien und den USA emotional sehr weit fremd. Dann könnte auch die Meinung, dass das alles gut orchestriert und gemanagt war - und das war es zweifellos - kippen.