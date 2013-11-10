11/10/2013
Pogrome: „Schande für die Zivilgesellschaft“
Bundespräsident Heinz Fischer rief bei Matinée in der Synagoge zu Wachsamkeit auf
GEDENKVERANSTALTUNG ANL. 75. JAHRESTAG DES NOVEMBE
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