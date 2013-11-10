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Der Stadttempel in Wien - Schauplatz des Gedenkens.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Wien
11/10/2013

Pogrome: „Schande für die Zivilgesellschaft“

Bundespräsident Heinz Fischer rief bei Matinée in der Synagoge zu Wachsamkeit auf

von Margaretha Kopeinig, Christian Willim

© Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

GEDENKVERANSTALTUNG ANL. 75. JAHRESTAG DES NOVEMBE

© Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

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GEDENKVERANSTALTUNG ANL. 75. JAHRESTAG DES NOVEMBE

| Stand: 11/10/2013, 17:39