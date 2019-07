Plenarwoche: Wasser kommt in die Verfassung, Rauchverbot ab November

„Ich glaube, das wird eine gute Woche für die österreichische Bevölkerung.“

Herbert Kickl, früherer Innenminister und nun geschäftsführender Klubchef der FPÖ, sprüht am Montag gegenüber Journalisten vor Tatendrang. Heute und morgen wird beim Kehraus im Nationalrat eine lange Liste an Anträgen durchgeackert.

Die FPÖ will sich besonders im Bereich der Sozialpolitik hervortun: Wer hier von Wahlzuckerln spreche, verhöhne jene, die von den Beschlüssen – zu Recht, wie Kickl findet – profitieren. Da wäre etwa die Valorisierung des Pflegegeldes: Die Höhe sei seit der Einführung 1993 nicht an die Inflation angepasst worden. Diese Ungerechtigkeit schaffe man nun aus der Welt, sagt Kickl. Das Pflegegeld soll ab 1.1.2020 bei allen Pflegestufen erhöht werden. Türkis-Blau hatte das erst ab Stufe 4 geplant.

Zweitens soll heute, Dienstag, die Anhebung der Mindestpension auf netto 1.200 Euro für Alleinstehende und 1.500 Euro für Ehepaare (brutto: 1.315 bzw. 1.752 Euro) beschlossen werden.

Unter den vorgesehenen Beschlüssen seien viele, die bereits mit der ÖVP vereinbart waren, „bevor Sebastian Kurz die Koalition ohne Not in die Luft gesprengt hat“, sagt der blaue Ex-Minister. Nach der „Trennung“ hielten die Freiheitlichen an einigen Maßnahmen im früheren Regierungsprogramm fest – anders als die ÖVP, die Beschlüsse zurücknehme. Stichwort: Rauchverbot.

Die ÖVP will den Vorstoß für eine rauchfreie Gastronomie von SPÖ, Neos und Liste Jetzt mittragen – damit dürfte das totale Rauchverbot ab November fix sein. Ein Beschluss ginge sich auch nach der Sommerpause aus, die Fraktionen haben sich aber schon jetzt geeinigt.