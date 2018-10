Platter: Pflege zu Hause muss attraktiver werden

Durch die Abschaffung des Pflegeregresses bestehe die Gefahr, dass pflegebedürftige Angehörige verstärkt in Heime abgeschoben werden, warnt der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP).

Eine Sorge, die in den vergangenen Monaten bereits mehrfach seitens der Bundesländer geäußert wurde – und die sich zumindest in Wien und Niederösterreich bereits bewahrheitet hat. So verzeichnete die Bundeshauptstadt im Zeitraum von Jänner bis August im Vergleich zum Vorjahr bereits ein Plus von 30 Prozent bei den Anfragen nach Heimplätzen, wie ein KURIER-Rundruf kürzlich ergab.

Aus diesem Grund müsse man hier „gegensteuern“ und das gehe nur, „indem man die häusliche Pflege attraktiver macht“, sagt Platter im „Warum eigentlich?“-Gespräch mit KURIER-Politikredakteurin Daniela Kittner.