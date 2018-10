Run auf Heimplätze in Wien und Niederösterreich

In Niederösterreich beträgt der Anstieg der Heimplatzwünsche zwar satte 44 Prozent. Allerdings erfüllen längst nicht alle Anträge die Kriterien für eine Heimaufnahme, man sei also „trotz steigenden Interesses nicht beunruhigt“, heißt es. Ansonsten wird allerorten Entwarnung gegeben. Im Burgenland etwa, erklärt ein Sprecher von Landesrat Norbert Darabos ( SPÖ), „hat sich die Lage bei den Anträgen eingependelt“, einen „Run“ habe es nicht gegeben. Um einen möglichen Anstieg bei Pflegeheim-Anträgen abzufedern, wurde zu Jahresbeginn eine zusätzliche Förderung für 24-Stunden-Betreuung ausgegeben.

Ähnlich ist die Situation in Kärnten: Zwar stieg die Anzahl jener, die vom Land die Pflege bezahlt bekommen, um 630 Personen – weil 500 davon aber schon zuvor in Heimen untergebracht waren, ergibt sich lediglich ein Mehr an 130 Kärntner Pflegeheimbewohnern seit der Abschaffung des Regresses. „Ein überschaubarer Anstieg“ sei dies, heißt es aus dem Büro von Soziallandesrätin Beate Prettner ( SPÖ).

Detto in der Steiermark: Die Steirer melden zwar ein leichtes Plus, aber auch hier wird die Frage nach einem Ansturm verneint. Entwarnung gibt es auch in Oberösterreich und in den westlichen Bundesländern: In gewissen Regionen stiegen zwar die Antragszahlen, von einem Ansturm könne allerdings keine Rede sein.KKN