Pilz plant Comeback trotz Justiz-Verfahren: „Nicht ewig warten“

Am häufigsten wird der Name Martha Bißmann genannt – sie ist damals für Pilz nachgerückt. Ihr Mandat werde sie aber nicht ohne weiteres aufgeben, betont sie gegenüber dem KURIER: „Ich habe schon damit gerechnet, dass viele Pilz-Fans mich als Platzhalterin sehen, aber das war so nie ausgemacht. Ich war sofort ein vollwertiges Mitglied und habe mir in diesen sechs Monaten ein Profil beim Thema Klimaschutz erarbeitet.“