Peter Pilz: "Höre mit bald 65 nicht auf zu lernen"

In Deutschland sind die Grünen am Weg zur neuen Volkspartei. Was machen diese besser?

Sie gehen den richtigen Weg, der auch bei uns eine linke Volkspartei populär machen könnte. Das ist auch der Kern unseres Projekts: Hinaus über die Grenzen des Milieus, in das sich die Grünen abgekapselt haben. Rein auch in die Bierzelte, hin zu den Leuten und mit der FPÖ um Protestwähler kämpfen. Viele Menschen haben Sorgen und Ängste. Die darf man nicht an die FPÖ verloren geben und glauben, man macht sich die Finger schmutzig, wenn man um sie kämpft. Diese Menschen wollen zu allererst Politiker, denen sie vertrauen können. Das heißt: Kampf gegen Korruption, Machtmissbrauch und Parteibuchwirtschaft. Und da haben wir einen exzellenten Ruf. Und vor diesem Hintergrund sehe ich auch die Versuche der ÖVP und FPÖ, diesen zu beschädigen.

Ist der neue Parteiname statt Liste Pilz schon fix?

Ja.

Linke Volkspartei?

(lacht) Wir werden auch nicht Liste Peter heißen und es wird auch nicht einer meiner möglichen Lieblingsnamen: Internationale Heimatpartei. Ich muss alle bitten sich noch ein bisschen zu gedulden: In drei bis vier Wochen ist es soweit. Dann sagen wir, wie wir in Zukunft heißen.