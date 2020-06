Pilz: Aktenvermerk über Krone-Journalisten

Wörtlich sagte Pilz: "Weil Faymann die öffentliche Meinung nicht überzeugen kann, versucht er, sich die veröffentlichte Meinung zu kaufen." Und: "Boulevard ist in Österreich, was käuflich ist." Das Motto laute: "Tausche Geld gegen Jubel." Das Telefonat über diese Rede mit dem Krone-Mann verlief offenbar derart ungewöhnlich, dass Pilz einen Aktenvermerk darüber anlegte. Am Freitagt stellte er ihn in seinem Internet-Blog öffentlich. Schmitt, so Pilz, habe erklärt: "Gemeinsam mit seinen Kollegen fühle er sich diskreditiert und das werde in der Berichterstattung über uns Folgen haben." Pilz solle das auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig und Maria Vassilakou, der Grünen-Chefin in Wien, ausrichten.