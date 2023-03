Pilotprojekt gestartet: Der digitale Schülerausweis ist da

Der digitale Schülerausweis ist nach dem digitalen Führerschein das zweite digitalisierte Ausweisdokument, sagt Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Freitag vor Journalisten, dessen Ressort neben dem Bildungsministerium an der Entwicklung der edu.digicard beteiligt war. Bisher sollen 200.000 Menschen in Österreich den digitalen Führerschein nutzen, so Turksy.

App-Ausweis für Studierende und Lehrlinge

Bis zum Ende der Legislaturperiode wolle er zudem den Studierendenausweis sowie den Ausweis für Lehrlinge digitalisieren. An der Digitalisierung des Zulassungsscheins werde überdies aktuell gearbeitet, ergänzt das Büro des Staatssekretärs im Anschluss an die Pressekonferenz.