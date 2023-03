Lehrermangel: Polaschek pocht auf schnellere Fixverträge für Lehrer

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat die Bundesschulen beauftragt, an Junglehrer nach einem befristeten Probejahr nur noch unbefristete Verträge zu vergeben. Das sei zwar im neuen Dienstrecht gesetzlich vorgesehen, werde aber "offenbar derzeit von den Bildungsdirektionen noch nicht lückenlos umgesetzt", hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus dem Büro des Ministers. In der Praxis müssen Junglehrer laut Gewerkschaft derzeit bis zu fünf Jahre auf Fixverträge warten.

Erst am Montag hatte Polaschek im Interview in der ZiB2 betont, dass es schon jetzt "in vielen Bereichen" Fixverträge für Junglehrer gebe. "An und für sich sollte es so sein, dass möglichst rasch fixe Verträge ausgestellt werden."