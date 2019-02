Pilnacek wehrt sich: "Kein Druck" auf Eurofighter-Staatsanwalt

Der KURIER-Bericht über die Abberufung des Eurofighter-Staatsanwaltes Michael Radasztics hat hohe Wellen geschlagen. Peter Pilz von der Liste Jetzt hatte der Justiz unterstellt, das Verfahren „abdrehen zu wollen“, indem der Staatsanwalt im Fokus von Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs in Verbindung mit Verrat des Amtsgeheimnisses steht. „Stimmt nicht“, wehrt sich nun der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek. „Niemand will etwas abdrehen. Der Staatsanwalt R. war der Gruppenleiter. Die Staatsanwältin, die die Anzeige der Republik Österreich gegen Airbus über hat, arbeitet weiter an dem Fall.“